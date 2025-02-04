Afyonkarahisar’da uyuşturucu ticareti yapma suçundan 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasıyla aranan şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan incelemelerde A.K., isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.