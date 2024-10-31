Afyonkarahisar’da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 3’ü tutuklandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kent merkezinde uyuşturucu operasyonu yapıldı. Operasyonda yapılan aramalarda 242 adet uyuşturucu madde, 5 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde, 1 gram uyuşturucu madde ve 2 adet aparat ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan M.E., T.K., Ü.K. ve Z.A.A. isimli şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçu çerçevesinde adli işlem yapılırken, Ö.T. ve Y.T. isimli şahıslar ise sevk edildikleri savcılık tarafından serbest bırakıldı. Yakalanan şahıslardan A.A., Y.T. ve R.G. isimli şahıslar ise uyuşturucu madde ticareti yapma suçlamasıyla sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.