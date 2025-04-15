Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uyuşturucu denetimlerinde 16 şahıs hakkında işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından il merkezinde ve ilçelerinde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları yaptı. Çalışmalar kapsamında düzenlenen denetimler kapsamında 28 adet sentetik ecza hap, 26 gram bonzai, 7 adet lyrica, 2 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken 16 şahıs hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.