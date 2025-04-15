Manisa’nın Demirci ilçesinde TÜBİTAK 4003 Küçük Ölçekli Bilim Demirci Merkezinde sona geliniyor.

Manisa’nın eğitim kenti olarak bilinen ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile Meslek Yüksekokuluna ev sahipliği yapan Demirci ilçesine TÜBİTAK 4003 Küçük Ölçekli Bilim Demirci Merkezi yakında hizmete açılacak.

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara’nın girişimleri ile ilçeye kazandırılan Bilim Demirci’de inşaat ve düzenleme çalışmalarında sona geliniyor. 75. Yıl Alime Paşa Ortaokulu’nun 2. katında faaliyet gösterecek olan Bilim Demirci’de 6 çalışma ve proje atölyesi yer alacak.

Belediye Başkanı Erkan Kara, T3 Vakfı Manisa İl Sorumlusu Mustafa Güven ile birlikte Bilim Demirci merkezine giderek yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

TÜBİTAK’ın yanı sıra T3 Vakfının da destek vereceği Bilim Demirci bünyesinde Doğa Bilimleri Atölyesi, Matematik Atölyesi, Astronomi, Uzay ve Havacılık Atölyesi, Tasarım Atölyesi ve Teknoloji Atölyesi yer alacak.

Belediye Başkanı Erkan Kara yaptığı açıklamada, "Eğitim kenti Demirci’mize Bilim Demirci’yi kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Şehrimiz önemli bir eğitim yatırımı olan Bilim Demirci’de 6 çalışma atölyesi yer alacak. Bilim Demirci’de zemin düzenleme ve boya çalışmaları tamamlandı. İç teşrifatın montajına da önümüzdeki günlerde başlanacak. Hedefimiz Haziran ayında Bilim Demirci’yi hizmete sunmak. TÜBİTAK’ın yanı sıra gençlerimizin çalışmalarına T3 Vakfı da destek verecek. Amacımız öğrencilerimizin Bilim Demirci’de en iyi proje çalışmalarına imza atarak, daha donanımlı yetişmelerini sağlamak " dedi.