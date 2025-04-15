Adıyaman Üniversitesi ile Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında yüzme havuzu protokolü gerçekleştirildi.

6 Şubat 2023’te yaşanan deprem felaketi sonrası Adıyaman’daki birçok spor tesisi ağır hasar alırken, spor kulüplerinin antrenman ve müsabaka yapabileceği alanlarda ciddi eksiklikler oluştu. Bu kapsamda, Adıyaman Üniversitesi ile Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında önemli bir iş birliği protokolüne imza atıldı. Depremde zarar gören 100. Yıl Yüzme Havuzu’nun yerine, Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüsü’nde yer alan 378 nolu parseldeki yarı olimpik yüzme havuzu, sportif faaliyetlerin sürdürülebilmesi amacıyla ortak kullanıma açıldı.

Adıyaman Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Murat Aydın ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş’in katılımıyla imzalanan protokol kapsamında, yarı olimpik yüzme havuzu, antrenmanlar, kurslar, spor kulüplerinin müsabakaları ve bakanlık projelerinin yürütülmesi gibi çeşitli sportif etkinlikler için kullanılabilecek.

Havuzun bakım, onarım ve işletme giderleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bütçesinden karşılanacak. Söz konusu tesis, İl Müdürlüğüne 10 yıl süreyle tahsis edilerek Adıyaman’daki yüzme branşının gelişimine katkı sunması hedefleniyor.

Bu iş birliği sayesinde gerek Adıyaman Üniversitesi uhdesindeki faaliyetler gerekse de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki sportif faaliyetlerin aksamadan devam etmesi hem de performans sporcularının mağduriyet yaşamaması amaçlanıyor.