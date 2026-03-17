Amasya'nın Suluova ilçesinde 364 milyon TL harcanarak modern bir mesleki teknik eğitim üssünün yapımı sürüyor. Sanayi yatırımlarının giderek arttığı ilçede 40 yıldır hizmet veren Şehit Erkan Ayas Mesleki Teknik Anadolu Lisesi binası yıkıldı. Yerine 20 derslikli okul binası yatırım programına alındı. Eğitim üssündeki 10 bin metrekare alana sahip 3 atölye, yapımının tamamlanmasıyla hizmete vermeye başladı.

Bölgenin en büyükleri olarak gösterilen ve içinde dersliklerin yer aldığı üçer katlı 3 atölye binası, 179 milyon TL harcanarak kurulmasıyla öğrencilerin kullanımına sunulması sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sektörün ihtiyaçlarını karşılayabilecek son teknolojiye sahip ekipmanlarla donatılacak. Yıkımı gerçekleşen eski okul binasının yerine 185 milyon TL harcanarak 20 derslikli yeni bina inşa edilecek. Yeni binanın yapımı 2026 yılı yatırım bütçesine alındı. Böylece mesleki eğitim üssüne harcanacak bedel 364 milyon TL'yi bulacak.

Suluova'nın yapılan yeni yatırımlarla hızla sanayi şehri olma yönünde ilerlediğini belirten Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, 'İlçemizde nitelikli insan gücüne ihtiyaç var. Hedefimiz nitelikli insan gücünü yetiştirmek. Öğrencilerimizi istihdama kazandırıp, hayata hazırlamaktır' dedi.

İlçenin eğitim altyapısını güçlendiren okul ana binası ve atölyelerin kazandırılmasına sağladıkları destek dolayısıyla Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Amasya Valisi Önder Bakan ve AK Parti Amasya milletvekilleri Haluk İpek ile Hasan Çilez'e teşekkür eden Davu, 'Yapılan yatırımların öğrencilerimize, ilçemize, ilimize ve ülkemizin üretim gücüne hayırlı olmasını temenni ediyorum' diye konuştu.