Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı GBB Konut ile Kuzeyşehir ve Güneyşehir’de ilk etapta 887 aile yeni yuvalarının sahibi oldu.

Kentte yaşanan konut ihtiyacının karşılanması, vatandaşların uygun fiyata ev sahibi olması amacıyla Büyükşehir Belediyesi iştiraki GBB Konut çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, uygun ödeme şartları ve sağlıklı fiyatlandırmayla arz-talep dengesini sağlayarak Gazi şehirde kira ve konut ücretlerinin kontrol altına alınması için konut üretimini sürdürüyor.

GBB Konut, 1’inci etapta Kuzeyşehir’de 387, Güneyşehir’de ise 500 konutu tamamlayarak hak sahiplerine teslim etti. Kuzeyşehir’de 52 bin 500 metrekare inşaat alanında yürütülen çalışmalarda 3+1 konut türünden 227, 2+1 konut türünden 160 adet tamamlandı.

500 konutu kapsayan ve 72 bin metrekarede inşaatın tamamlanarak teslim edildiği Güneyşehir ilk etap çalışmalarında, 3+1 konut türünden 236, 2+1 konut türünden 264 adet yapıldı.

GBB konut 6 ayda bir bin konut üretip uygun fiyata satacak

Yüksek taleplerin olduğu GBB Konut projeleri için yapılacak yeni çalışmalar kapsamında kaliteli, güvenli ve yaşanabilir konut üretimine hız veriliyor. Bir sene içerisinde mevcut konut inşaatlarının tamamlanmasının ardından GBB Konut uygun fiyatlara 5 yıl boyunca her 6 ayda bir bin konut üretip satışa sunup teslim edecek.

Projeler kapsamında Büyükşehir Belediyesi, Toplu Konut İdaresi ve özel sektör iş birliğinde 14 bin konut üretecek. Kuzeyşehir’de 10 bin 400, Güneyşehir 2 bin 850 ve Kızılhisar bölgesinde 750 adet yeni konut yapılacak. 2+1 ve 3+1 olarak planlanan projelerde şehir genelinde çalışan işçi, memur ya da emekli vatandaşlar uygun ödeme şartlarıyla ev sahibi yapılması hedefleniyor.