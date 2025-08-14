Türkiye’nin en büyük gençlik ve spor festivali NG Afyon MOTOFEST’te ’Ustalara Vefa’ sahnesinin 2025 yılı özel konuğu olan arabesk ve fantezi müziğin efsane ismi Hakkı Bulut konser verecek.

Türkiye’nin en büyük gençlik ve spor festivali NG Afyon MOTOFEST, bu yıl da motor sporlarının heyecanını, müziğin büyüsüyle birleştirerek unutulmaz anlara ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Adrenalin dolu yarışların, konserlerin ve eğlenceli etkinliklerin buluşma noktası olan festival, her yıl olduğu gibi bu yıl da ’Ustalara Vefa’ sahnesi ile müzik dünyasının unutulmaz isimlerini onurlandırmaya devam ediyor. 2025 yılı ’Ustalara Vefa’ sahnesinin özel konuğunun ise arabesk ve fantezi müziğin efsane ismi Hakkı Bulut olacağı açıklandı.

Katılımcılara eşsiz bir festival deneyimi sunulması amaçlanıyor

Yarım asrı aşan müzik kariyerinde unutulmaz eserleriyle gönüllerde taht kuran sanatçı, 6 Eylül Cumartesi NG Afyon MOTOFEST’te motosiklet tutkunları ve müzikseverlere nostalji ve duygu dolu bir gece yaşatacak. Arabesk ve fantezi müziğin kilometre taşlarından biri olan sanatçı, güçlü sesi ve sahne performansıyla NG Afyon MOTOFEST’te adeta bir zamanda yolculuk yaşatacak. Motor sporlarının heyecanını müziğin büyüsüyle harmanlayan NG Afyon MOTOFEST, 2025’te de binlerce katılımcıyı bir araya getirerek, hem sporseverlere hem de müzik tutkunlarına eşsiz bir festival deneyimi sunmayı hedefliyor.