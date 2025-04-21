Uşak’ta hayırseverler tarafından yaptırılacak 8 sınıflık okulun temel atma töreni gerçekleştirildi.

Uşak merkeze bağlı İlyaslı köyünde İlyaslı Köyü Okul Yaptırma ve Yaşatma Derneği üyeleri tarafından yaptırılacak 8 sınıflık İlyaslı Ortaokulu’nun temel atma töreni düzenlendi. Düzenlenen temel atma törenine Vali Naci Aktaş, AK Parti Uşak Milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, protokol üyeleri, İlyaslı Köyü Muhtarı Ramazan Temel ve İlyaslı Köyü Okul Yaptırma ve Yaşatma Derneği üyeleri katıldı.

Temel atma töreninde konuşma yapan Vali Aktaş; "Eğitim, bir milletin geleceğini şekillendiren en temel yapı taşıdır. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın daha nitelikli, daha modern ve daha nitelikli alanlarda eğitim almasını sağlamak hepimizinde ortak sorumluluğudur. Bu sorumluluğu büyük bir özveriyle yerine getiren, gönlünü ve imkânlarını bu yolda fedakar eden hayırsever vatandaşlarımızı gönülden kutluyor, teşekkürlerimi sunuyorum. Temelini atacağımız bu 8 sınıflık okul binası, sadece fiziki bir yapı değil aynı zamanda ülkemizin yarınlarına atılmış bir adımdır. İlyaslı Köyü Okul Yaptırma ve Yaşatma Derneği’nin öncülüğünde harekate geçirilen bu proje kapsamında yaklaşık 2 bin metre kare inşaat alanına sahip olacak olan eğitim yuvası 253 öğrencimize modern bir eğitim ortamı sunacaktır." dedi.

1986 yılından 2024 yılına kadar hayırseverler tarafından yaptırılan ve yapımı devam eden eğitim tesislerinin maliyetinin 2 milyara yaklaştığını ifade eden Vali Aktaş; "Büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim ki, 1986-2024 yılları arasında ilimizde hayırseverlerimiz tarafından yaptırılan ve yapımı devam eden eğitim tesisleri, eğitime verilen önemin somut göstergesidir. Toplam 614 sınıflık 58 eğitim binası, 800 öğrenci kapasiteli 2 pansiyon, 2 yemekhane ve çok amaçlı salon, 2 spor salonu, 6 atölye binası, 2 çevre düzenlemesi tamamlanmış; toplamda 71 proje hizmete alınmış, 1 projenin ise inşası sürmektedir. Bu yatırımların toplam ekonomik büyüklüğü, 1 milyar 831 milyon TL’yi aşmıştır. Bu tablo, ilimizin eğitim altyapısının hayırseverlerimizin katkılarıyla ne denli güçlendiğini açıkça göstermektedir." dedi.

Konuşmaların ardından okulun temeli dualarda atıldı.