Uşak’ta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce Kurban Bayramı öncesi kurbanlık sevkiyatı yapan araçlara denetim devam ediyor.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı veteriner ekipleri Tarım ve Orman Bakanlığı talimatları kapsamında yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Karayolları Genel Müdürlüğü kontrolünde Yol Kenarı Denetim İstasyonları ve İçişleri Bakanlığı’na bağlı kolluk kuvvetlerinin rutin kontrol noktalarında kurbanlık sevkiyatı yapan araçlara karşı denetimler aralıksız devam ediyor.

Denetimler kapsamında ekipler hayvan hastalıklarının önlenmesi, yetiştirici muafiyetlerinin engellenmesi ve bölgesel risklerinin azaltılması amacıyla denetim gerçekleştirilirken, uygunsuz taşıma ve sağlık kontrolleri yapılmamış hayvan sevkiyatı yapan kişiler hakkında cezai işlem uygulanıyor.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nce Uşak denetimleri için sosyal medya hesapları üzerinden yapmış olduğu paylaşımda ise Kurban Bayramı öncesi sıkı denetim olduğu ve belgesiz, uygunsuz taşıma ve sağlık kontrolleri yapılmamış hayvan sevkiyatlarına karşı sıfır tolerans olduğunu ifade etti.