Uşak’ta Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi ve Organik Toprak Düzenleyicisi Kullanımının Yaygınlaştırılması projeleri kapsamında çiftçilere tohum, fide, sera naylonu ve hümik asit dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Uşak’ta Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi ve Organik Toprak Düzenleyicisi Kullanımının Yaygınlaştırılması projeleri kapsamında çiftçilere tohum, fide, sera naylonu ve hümik asit dağıtım töreni İl Tarım ve Orman Müdürlüğü binası önünde gerçekleştirildi. Törene Uşak Valisi Naci Aktaş, AK Parti Uşak Milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Tarım ve Orman Müdürü Serkan Bilir, kurum çalışanları ve çiftçiler katıldı.

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi projesi kapsamında 6 bin 180 kg sorgum sudan otu tohumu, 63 bin 650 kg nohut tohumu, 14 bin 575 kg kuru fasulye tohumu, 342 torba yağlık Ayçiçek tohumu, bin 410 kg kırmızı barbunya tohumu, 200 bin fide karnabahar ve brokoli fidesi, 333 bin 333 adet domates fidesi ve 3 bin 575 kg karabuğday tohumu ve 23 bin kg sera naylonu dağıtımı gerçekleştirildi. Organik Toprak Düzenleyicisi Kullanımının Yaygınlaştırılması projesi kapsamında ise 620 litre Hümik asit dağıtımı gerçekleştirildi.

Projeler kapsamında bin 475 çiftçinin yararlandığı belirten Vali Aktaş; "Tarım sektörü; sadece ekonomik kalkınmanın değil, aynı zamanda gıda güvenliğinin, kırsal kalkınmanın ve toplumsal refahın da temel taşlarından biridir. Bu bilinçle hayata geçirilen destek projeleri sayesinde, hem tarım arazilerimizin daha verimli kullanılmasını hem de ürün çeşitliliğinin artırılmasını hedefliyoruz. Bu kapsamda, toplam maliyeti 15 milyon 985 bin Türk Lirası olan proje desteğiyle; Sorgum sudan otu tohumu, nohut ve kuru fasulye tohumu, yağlık ayçiçeği tohumu, karnabahar ve barbunya tohumu, domates fidesi, sera naylonu ve hümik asit gibi üretimde verimliliği doğrudan artıracak materyallerin dağıtımını gerçekleştireceğiz. Bu proje ile birlikte bin 475 üreticimize doğrudan ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çünkü biliyoruz ki; üretimin olduğu her yerde bereket vardır. Bizler de alın terini toprağa döken her bir üreticimizin yanında olmaya, onların emeğine değer katmaya devam edeceğiz." dedi.

Yaşanan zirai donun çeşitli tarım ürünlerinde ciddi oranlarda hasara yol açtığı aktaran Vali Aktaş; "İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerimizin teknik personelleri tarafından sahada başlatılan tespit çalışmaları sonucunda. Başta şeker pancarı ve haşhaş olmak üzere; badem, ceviz, erik ve üzüm gibi ürünlerin yer aldığı toplam 87 bin 552 dekarlık tarım alanında, yüzde 30 ile yüzde 100 arasında değişen oranlarda zarar tespit edilmiştir. Zarar tespit çalışmalarımız, önümüzdeki günlerde de devam edecek olup, sonuçları Bakanlığımıza Tabii Afet İhbar Formu ile resmi olarak bildirilecektir. Bu nedenle, değişen iklim şartları göz önüne alındığında, tarımsal sigortanın artık bir tercih değil, zorunluluk haline geldiği gerçeğiyle karşı karşıyayız. Bu olay bir kez daha göstermiştir ki; don, dolu, sel ve kuraklık gibi olumsuz doğa olaylarına karşı korunmanın en etkili yolu Tarım Sigortaları Havuzu sistemidir. Tarım sigortası, sadece üreticimizi değil, aynı zamanda ülkemizin gıda arz güvenliğini de koruma altına alan çok kıymetli bir mekanizmadır." dedi.