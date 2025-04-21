Tarım ve Orman Bakanlığı 2025 Yılı Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi çerçevesinde 170 çiftçiye 49 bin 800 kilogram tescilli Derinkuyu Kuru Fasulyesi tohumu teslim edildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene Nevşehir Valisi Ali Fidan, Tarım Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tarla Ve Bahçe Bitkileri Daire Başkanı Veyis Yurtkulu, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çiftçiler katıldı. Törende konuşan Nevşehir Valisi Ali Fidan; "Çiftçilerin desteklenmesine yönelik geliştirilen projelerin amacı il genelinde tarımsal üretim ve verimliğin artırılmasıdır. Bu yıl 8 proje uyguladık. 152 bin 555 ton tohum dağıtımı yaptık. 112 bin adet domates ve biber fidesi dağıtıldı. Bu tohum ve fidelerin üreticilerin elinde bereketli olmasını diliyorum. Geçtiğimiz günlerde yaşanan don olayından olumsuz etkilenen bütün çiftçilerimiz geçmiş olsun dileklerimi iletirken, dağıtımı yapılan tohum ve fidelerin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Tarla ve Bahçe Bitkileri Daire Başkanı Veyis Yurtkulu da konuşmasında, "2021- 2024 yılları arasında 410 bin üreticimize 1,4 milyar lira kamu kaynağı tahsis ederek bin 650 projeye kaynak sağladık. Yaklaşık 7 milyon dekar alanda ekim gerçekleştirmiş oldu. Bitkisel üretimde cumhuriyet tarihinin en yüksek rekoltesine ulaştık. 2023 yılında iklim şartlarının iyi olması, valiliklerimiz ve il müdürlüklerimizin katkısıyla 138 milyon ton bitkisel üretim gerçekleştirdik. 2024 yılında ise 137 milyon ton üretim gerçekleştirmiş olduk. TUİK rakamlarına bakıldığında kuru fasulye üretim miktarımız Nevşehir’de 2004-2024 yılları arasında bin tondan 40 bin tona ulaşmış durumda" ifadelerini kullandı. Törenin sonunda Vali Fidan tarafından çiftçilere kuru fasulye tohumu dağıtıldı.