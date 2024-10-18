Uşak Valiliği sosyal medya üzerinden yapmış olduğu uyarıda Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli’nin yüksek kesimlerinde zirai don beklendiğini duyurdu.

Uşak Valiliği sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların uyarı zirai don uyarısının dikkate almasını gerektiğini vurgulayarak; “Yapılan son değerlendirmelere göre Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli’nin yüksek kesimlerinde zirai don hadisesi beklenmektedir. Zirai don riskinin gelecek hafta ortasına kadar devam edeceği tahmin edildiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın kendi bölgelerindeki tahmin ve uyarıları dikkatle takip etmeleri önem arz etmektedir.” ifadeleri kullanıldı.