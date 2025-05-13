Uşak Üniversitesi tarafından geleneksel hale getirilen Uluslararası Hafta (International Staff Week) etkinliğinin altıncısı, 12 Mayıs 2025 tarihinde Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle başladı.

Bu yıl 20 farklı ülkeden 31 üniversiteyi temsilen yaklaşık 70 akademik ve idari personelin katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğin açılış törenine, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Vali Yardımcısı Burak Bozkurt Gürses, il protokolü, akademisyenler, idari personel, öğrenciler ve uluslararası konuklar katıldı.

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Uşak Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörü Doç. Dr. Tolga Kargın, Uşak Üniversitesi’nin uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda yürüttükleri çalışmalardan ve altı yıldır başarıyla sürdürülen Uluslararası Hafta organizasyonundan söz etti.

Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş ise konuşmasında, Uşak Üniversitesi’nin her yıl daha fazla ülke ve kurumla uluslararası iş birlikleri kurduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Uluslararasılaşma stratejimiz doğrultusunda, öğrenci ve personel hareketliliğine büyük önem veriyoruz. Bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Hafta etkinliğimiz, sadece kültürel bir paylaşım değil; aynı zamanda bilimsel ve akademik iş birliklerinin zeminini oluşturmaktadır."

Konuşmasında "İlklerin Şehri" olarak anılan Uşak’ın tarihî, kültürel ve doğal zenginliklerine de değinen Prof. Dr. Savaş, konuklara şehri keşfetme ve üniversiteyle iş birliği geliştirme çağrısında bulundu.

Etkinliğin açılış sunumunu Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan yaptı. Özcan, sunumunda AB Projeleri ve yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Sunumunun sonunda Uşak Üniversitesinin son yıllarda uluslararası alanda göstermiş olduğu başarılardan dolayı başta Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş olmak üzere tüm Uşak Üniversitesine teşekkür etti, başarılarının devamını diledi.

Kültürlerin buluşma noktası

Açılış konuşmalarının ardından, bu yıl ikincisi gerçekleştirilen ‘‘Uluslararası Öğrenci Buluşması’’ etkinliği kapsamında Uşak Üniversitesi’nde eğitim gören uluslararası öğrenciler sahne gösterileri sundu ve kendi kültürlerini tanıtan stantlar açtı.

Fulbright Koordinatörü Öğretim Görevlisi Dr. Gaye Kuru da kültürel program kapsamında Türk kültürü hakkında bilgiler verdi.

Törenin sonunda ise Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden oluşan halk oyunları ekibi tarafından zeybek ve sema gösterisi sahnelendi. Gösterinin sanat koordinatörlüğünü Öğr. Gör. Dr. Onur Altıntuğ üstlenirken, koreografi Öğr. Gör. Meltem Altıntuğ ve Öğr. Gör. Hüsamettin Yüce Doğan tarafından hazırlandı. Etkinlik, katılımcılara teşekkür plaketlerinin takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

20 ülkeden 70 katılımcının yer aldığı 6. Uluslararası Haftada, ikili iş birliği görüşmeleri ve kültürel etkileşimi artırmak adına tanıtım sunumları ile toplantılar, kültürel gösteriler ve Uşak’ı ve bölgemizi tanıtıcı geziler düzenlenecek.