Sinop’ta bir tarladan yükselen dumanlar paniğe neden oldu.

Olay, 13.50’de Bostancılı Mahallesi’ndeki bir tarlada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarladan çıkan yoğun dumanları gören vatandaşlar, yangın ihtimali üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yaptıkları incelemede yangının tarla sahibi tarafından yakılan kuru ot ve ağaç dallarından kaynaklandığını belirledi.

Yangının kontrollü olduğunu öğrenen vatandaşlar rahat bir nefes aldı.