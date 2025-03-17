Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım sosyal medya hesabından yayınladığı video ile 31 Mart yerel seçimlerinde İyi Parti’den belediye başkan adayı olan İnşaat Mühendisi Muhammet Gür’ü Uşak Belediyesi bünyesine kattıklarını söyledi. Gür ile birlikte kameraların karşısına geçen Başkan Yalım, Muhammet Gür’ün bundan böyle belediyede Başdanışmanlık görevini yürüteceğini ifade etti.

Basın mensuplarına yaptığı açıklamada birlikte yürütülecek çalışmaların kente daha verimli ve çeşitli hizmetler getireceğine inandıklarını kaydeden Başkan Yalım; "Uşak’ta 31 Mart yerel seçimlerinden sonra çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Merkezi hükümetin geçmiş dönemden kalan borçları kesmesinden dolayı bazı yatırımlarda eksikliklerimiz oluyor. Bunun yanında tecrübeli bir ekibe sahibiz. Başkan Yardımcılarımız ve meclis üyelerimiz her türlü çalışmalarını sürdürüyor.Uşak sevdalısı olarak çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.Bunun yanında geçmişte Uşak Belediyesi’nde Başkan Yardımcılığı yapan Muhammet Bey bizlerle iletişime geçti.Bizimle birlikte belediyemizde Uşak’lı vatandaşlarımıza hizmet etmek ve yol yürümek istediğini bizlere beyan etti.Bizlerde kendisinin isteğini kabul ettik.Kendisinin geçmişten gelen tecrübesiyle Uşak’lı vatandaşlarımıza ekibimizle hep birlikte çalışmak için hemfikir olduk.Muhammet Bey ile bir araya gelerek çeşitli görüşmeler yürüttük, kentimiz için en hayırlı, en verimli olabilecek hizmetleri planladık. Bu konuda yürüttüğümüz istişareler sonucunda halkımızın ve kentimizin geleceği için birlikte yürümeye karar verdik. Bundan böyle kendisi UşakBelediye’sinde Başdanışman olarak emek verecek ve halkımıza bizlerle birlikte hizmet edecek" dedi.

Başkan Yalım bu birliktelikten dolayı şimdiden heyecan duyduklarını ve güzel işlere imza atacaklarına gönülden inandıklarını belirterek, "Ben başta Uşaklı hemşerilerim olmak üzere tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum, Muhammet Bey’e de burada yürüteceği çalışmalarında şimdiden kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.

Öte yandan Başkan Yalım ile birlikte kameralar karşısına geçen Muhammet Gür yeni görevinin kendisine büyük bir heyecan ve mutluluk verdiğini ifade ederek, tecrübelerini, bilgi ve birikimlerini Uşak halkı için harcayacak olmanın sevincini yaşadığını söyledi. "Sayın Başkanımın teveccühüyle Uşak Belediyesi Başdanışmanlık görevini kabul ettim.Bundansonraki süreçte Uşak’ın faydasına Uşak için yapılabilecek projelerde geçmiş birikimlerimizi, deneyimlerimizi faydalı işlerde kullanacağız. Ben kendisine bu çatı altında bana verilecek bir görev olursa memleketime hizmet için seve seve kabul edeceğimi ifade ettim. Kendisi de teveccüh gösterdi ve bugün itibarıyla Uşak’a hizmet için görevimin başındayım. İnşallah hepimiz için hayırlı olur" dedi.