Avrupa Havalimanları Konseyinin (ACI Europe) mart ayı verilerine göre Avrupa’da 40 milyon üstü yolcu kategorisi ‘Major Havalimanları’ arasında yüzde 9,6 büyüme ile zirveye ulaşan İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Havalimanı, teknoloji altyapısıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

İstanbul Sabiha Gökçen IT ve Otomasyon Direktörü İsmihan Baysal Anderson, International Data Corporation (IDC) Türkiye CIO Summit 2025 Ödülleri kapsamında havalimanlarında kullanılan ilk üretken yapay zeka tabanlı dijital asistan SAVVy Projesi ile Yılın En İyi CIO’su ödülünün sahibi oldu.

Havalimanlarının 7/24 yaşayan ve anlık gelişmelere açık bir ekosistem olduğuna dikkat çeken İsmihan Baysal Anderson, "İstanbul Sabiha Gökçen’in sahip olduğu güçlü büyüme potansiyeli karşısında yapay zeka ve otomasyon alanındaki yenilikçi teknolojileri adapte ederek çevikliğimizi koruyabiliyor, misafirlerimize konfor ve kolaylık sunuyoruz. ISG’de hayata geçirdiğimiz projemizin IDC gibi alanında önemli bir otorite tarafından ödüllendirilmesinin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Geçtiğimiz aylarda hizmet vermeye başlayan Yenilikçi Üretken Yapay Zeka Dijital Asistanı SAVVy, ISG’nin her geçen gün büyük hızla artan yolcu talebi karşısında müşteri hizmetleri kalitesini ileriye taşımak ve havalimanındaki süreçlerin optimizasyonunda önemli destekler sağlıyor. Havacılık sektörünün özgün projelerinden biri olarak tasarlanan SAVVy, yolcuların soru ve taleplerine sohbet ortamında gerçek bir kişiyle konuşuyormuş gibi anlık yanıt ve çözümler üretirken Sabiha Gökçen SAW Care Çağrı Merkezi’ndeki çalışanların daha karmaşık konulara odaklanmasına imkan tanıyor.