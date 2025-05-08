MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Manavgat’taki tarım sektörünün son yıllarda hızlı bir gelişim gösterdiğini belirterek, bu gelişimin sürdürülebilirliğine katkı sunmak için çaba gösterdiklerini vurguladı.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) tarafından düzenlenen "Topraksız Tarımda Çilek Yetiştiriciliği" konulu bilgilendirme toplantısı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Manavgat’ın tarım, turizm ve ticaret sektörleriyle ülke ekonomisine önemli katkılar sağladığını belirtti. Tarımın kadim sektörlerden biri olduğunu ve kentte son yıllarda hızlı bir gelişim gösterdiğini ifade eden Güngör, bu gelişimin sürdürülebilirliğinin sağlanmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Başkan Güngör, "MATSO olarak Manavgat tarımının gelişimine katkı sunmak amacıyla çeşitli raporlar hazırlıyor, eğitimler ve bilgilendirme toplantıları düzenliyoruz. Üyelerimizin özellikle son dönemde topraksız tarım ve çilek yetiştiriciliğine yönelik artan ilgisi doğrultusunda bu toplantıyı organize ettik" dedi.

Topraksız tarımda çilek üreticiliği anlatıldı

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nafiye Ünal, topraksız tarımın temel prensipleri, uygulama yöntemleri ve çilek yetiştiriciliğindeki avantajlarına dair kapsamlı bir sunum yaptı. Manavgat’ın iklim avantajı, gelişmiş seracılık altyapısı, bilinçli üretici profili ve modern tarıma olan ilgisi sayesinde çilek üretiminde önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Ünal, son beş yılda ilçede çilek üretiminin yüzde 500 oranında arttığını belirtti. Bu gelişimin örtü altı ve modern tarım sistemleriyle desteklendiğini ifade etti. Topraksız tarımın, toprak kullanılmadan, özel yetiştirme ortamlarında ve otomasyon sistemleriyle yapılan kontrollü bir üretim şekli olduğunu anlatan Ünal, bu yöntemin hem verim hem de kalite açısından geleneksel tarıma göre önemli avantajlar sunduğunu kaydetti. Manavgat’ın, Antalya genelinde örtüaltı çilek üretiminin yüzde 7,7’sini karşıladığını belirten Ünal, topraksız tarımda birim alandan 2-3 kat daha fazla verim elde edilebildiğine dikkat çekti. Sunumda ayrıca üretim sistemleri, otomasyonun önemi, açık ve kapalı sistem farkları, iklim ve solar radyasyonun dikkate alınarak yapılacak sistem tasarımları, doğru bitki yoğunluğu, sulama ve gübreleme yönetimi gibi teknik konularda da bilgiler veren Doç. Dr. Ünal, üreticilere sistem kurulumu öncesinde su analizlerinden drenaj kontrolüne kadar pek çok konuda da önerilerde bulundu.