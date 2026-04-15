Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla hayata geçirdiği proje kapsamında yüzlerce çiftçiye tohum ve gübre desteği sağlandı. Düzenlenen törende konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, 'Üreticimiz yeter ki üretsin, biz her zaman yanındayız' mesajı verdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılığı güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede yürütülen 'Yem Bitkileri Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi' kapsamında Ladik ilçesinde Yonca Tohumu ve Gübre Dağıtım Töreni gerçekleştirildi. Programa Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ın yanı sıra il ve ilçe protokolü ile çok sayıda üretici katıldı. Törene Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve çok sayıda üretici katıldı.

376 çiftçiye 13 ton yem bitkisi tohumu ile 150 ton gübre

Yaklaşık 15 milyon TL değerindeki destek paketi kapsamında, toplam 376 çiftçiye 13 ton yem bitkisi tohumu ile 150 ton gübre desteği sağlanıyor. Lâdik, Havza ve Kavak ilçelerinde, hayvancılığın önemli protein kaynaklarından biri olan 10 bin kilogram yonca tohumu toprakla buluşturuluyor. Vezirköprü ilçesinde ise büyükbaş hayvancılığın enerji ihtiyacını desteklemek amacıyla 200 paket silajlık mısır tohumu üreticilere ulaştırılıyor. Ayrıca toprağın verimliliğini artırmak için toplam 150 bin kilogram (150 ton) DAP gübresi çiftçilere dağıtılarak üretime güçlü bir katkı sunuluyor. Sağlanan bu destekle birlikte bölgede kaliteli kaba yem üretiminin artırılması, hayvancılık işletmelerinin yem ihtiyacının daha sürdürülebilir yöntemlerle karşılanması ve üreticilerin gelir seviyesinin yükseltilmesi hedefleniyor.

'Üreticimizin her şartta yanındayız'

Programda konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, 'Samsun; doğasıyla, kültürüyle ve üretim gücüyle eşsiz bir mozaik şehirdir. Bu mozaiği asıl anlamlı kılan ise Lâdik'ten Vezirköprü'ye, Havza'dan Asarcık'a kadar bu toprakları nasırlı elleriyle işleyen üreticilerimizin emeğidir. Yem Bitkileri Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında Yonca Tohumu ve Gübre Dağıtım Töreni'ni gerçekleştirdik. Bugün, bir yıl önce Vezirköprü'de verdiğimiz o sözün arkasında durmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Üreticimiz yeter ki üretsin. Biz her zaman, her koşulda onların yanında olmaya, yükünü paylaşmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, projemizde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor; üreticilerimizin tohumlarının bereketli, hasadının bol, kazancının daim olmasını diliyorum' diye konuştu.

Yonca Tohumu ve Gübre Dağıtım Töreni; protokol konuşmalarının ardından çiftçilere verilen sembolik tohum teslimi ile sona erdi.