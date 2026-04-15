KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir genelinde son günlerde etkili olan hava değişimleri ve zirai don uyarılarına rağmen çiftçiler yaşanan süreçten olumsuz etkilenmedi. 2026 yılında yağış miktarı geçen yıla oranla fazla oldu. Bu durum da rekolte artışı beklentisini güçlendiriyor.

İl genelinde sıcaklıkların eksi derecelere kadar düştüğü bu dönemde herhangi bir zarar oluşmadığı Ziraat Odası tarafından açıklandı. En düşük sıcaklık Boztepe ilçesinde eksi 4 derece olarak ölçülürken, en fazla sıcaklık düşüşü de yine aynı ilçede 4,1 derece olarak kaydedildi. Çiçekdağı ilçesi ise 3,2 derecelik düşüşle Boztepe'yi takip etti. Rakımı yüksek bölgelerde sıcaklıkların sıfırın altına indiği Ziraat Odası tarafından belirtildi. Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Toprak, son 5 günlük süreçte mevsimsel değişimlere bağlı olarak hava şartlarında dalgalanmalar yaşandığını ifade etti. Toprak, zirai don olayına rağmen il genelinde herhangi bir zararın oluşmadığını belirterek, 'Bölgede yağışlar 2025 yılında 229.5 kilogram, 2024 yılında 327.8 kilogram, 2023 yılında 404.9 kilogram yağış aldı il. 2026 yılında ise yağış miktarı 2025 yılını geçti. İl merkezinde meyve ağaçları ve örtü altı üretimde sorun yaşanmadı. Kaman ilçesinde de özellikle ceviz ağaçlarının don olayından etkilenmediği kaydedildi. Ancak 2025 yılında yaşanan don olaylarının ceviz bahçelerinde etkisinin sürdüğünü ve bu nedenle rekoltede düşüş yaşandığını söyleyebiliriz' dedi.

Toprak ayrıca, 2025 yılına ait zirai don kaynaklı kayıpların henüz telafi edilemediğini vurguladı.