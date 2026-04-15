Eğitim-Bir-Sen Balıkesir 1. Nolu Şube Başkanı Ercan Kurter ve eğitim camiası, Şanlıurfa Siverek'te bir öğretmene yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyı protesto etmek amacıyla Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda bir araya geldi. Kurter, 'Artık sabrımız kalmamıştır, şiddet eğitim kurumlarının aslı olamaz' diyerek yetkililere acil önlem çağrısında bulundu.

Şanlıurfa Siverek'te Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eski bir öğrenci tarafından gerçekleştirilen saldırı, eğitim dünyasında infiale yol açtı. Balıkesir AHP Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasında konuşan Eğitim-Bir-Sen Balıkesir Şube Başkanı Ercan Kurter, yaşanan olayın münferit bir hadise değil, yaygın bir toplumsal sorun haline geldiğini vurguladı. Kurter, 'Şiddeti normalleştiren, görmezden gelen ve gerekli tedbirleri almayan herkes bu tablonun sorumlusudur' dedi.