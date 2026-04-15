İzmir'in Bayraklı ilçesindeki bir inşaatta demir yüklemesi yapan vincin parçasının kırılarak kulübenin üzerine düşmesi sonucu 3 işçi yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Anadolu Caddesi üzerinde bulunan bir inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şantiyede taşeron firma olarak faaliyet gösteren vince ait dirsek kısmında kopma yaşandı. Kopan parça, o esnada alanda çalışan işçilerin üzerine düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından, yaralı işçilerden Y.K. ve A.Y.'yi ambulanslarla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne, N.Ç.'yi ise Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralı işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Yaşanan iş kazasının ardından polis ekipleri tarafından vinç operatörü C.D., vinç sahibi S.K. ve şantiye sorumlusu S.A. gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan, vincin daha önce de aynı noktadan kırıldığı ve o bölgeye kaynak yapılarak kullanılmaya devam edildiği belirlendi.

Olay anında yaşadığı paniği ve çevredeki işçilerin nasıl yaralandığını anlatan tanık Ali Coşkun Çay, 'Arabam buradaydı, eczaneden getirdiğim boş kasaları indiriyordum ve arabanın kapakları açıktı. O sırada bir çatırtı koptu. Korkuyla yukarıya bakamadan kasaları itip kaçmaya başladım ve kaçarken kolumun üzerine düştüm. Olay yerinde bulunan işçiler yaralandı. Vinçten düşen kimse olmadı ancak vincin barakaya çarpmasıyla camlar patladı ve kırılan cam parçaları işçilerin başına düşerek kanamaya neden oldu' ifadelerini kullandı.