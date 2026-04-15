Ege Bölgesi'nin en büyük kariyer organizasyonlarından biri olan EGEKAF'26, Aydın'da geniş katılımla başladı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, açılış törenine katılarak öğrencilerin iş dünyasıyla buluşmasının önemine dikkat çekti. Fuarda MCBÜ de kurduğu stantla öğrencilerine kariyer fırsatları sunuyor.

Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ev sahipliğinde Aydın Tekstil Park Fuar Alanı'nda düzenlenen Ege Kariyer Fuarı (EGEKAF'26) törenle açıldı.

Açılış törenine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Lutfihak Alpkan, Aydın Valisi Yakup Canbolat, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent ile paydaş üniversitelerin rektörleri, kamu kurumları, özel sektör temsilcileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar da açılış töreninde yer alarak fuar alanındaki stantları ziyaret etti. Paydaş üniversiteler, kamu kurumları ve özel sektör temsilcileriyle bir araya gelen Rektör Kibar, kariyer planlama süreçlerinde bu tür organizasyonların kritik rol oynadığını vurguladı.

Rektör Kibar, öğrencilerin iş dünyasıyla doğrudan temas kurmasının önemine dikkat çekerek, Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencilerinin bu tür etkinliklere katılımının artarak süreceğini ifade etti.

'Gençliğin Üretim Çağı' mottosu ve 'Kariyerini Kodla, Geleceğini Şekillendir' temasıyla düzenlenen fuar, 15-16 Nisan 2026 tarihlerinde Aydın Tekstil Park Fuar Alanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi de fuarda kurduğu stantla öğrencilerine ve ziyaretçilere üniversitenin akademik birimleri, kariyer imkanları ve öğrenci destek hizmetleri hakkında bilgi veriyor.

50 binden fazla öğrencinin ve yaklaşık 300 firmanın katılımının planlandığı EGEKAF'26'da; staj ve iş görüşmeleri, paneller, söyleşiler, mülakat simülasyonları ve atölye çalışmaları gibi çok sayıda etkinlik gerçekleştiriliyor.

Fuar, gençlerin kariyer planlamalarına yön vermeyi ve kamu ile özel sektör arasında güçlü bir etkileşim zemini oluşturmayı hedefliyor.