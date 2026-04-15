Marmaris Belediyesi ve ilçedeki turizmle ilgilenen kurumlarının yürüttüğü çalışmalar meyvesini verdi. Geçtiğimiz yıl 31 yıl aradan sonra Marmaris'i tercih eden Avusturyalı turistlerin ilk kafilesi bu yıl da ilçeye geldi.

Marmaris Belediyesi ile turizm paydaşları Marmaris Ticaret Odası, GETOB ve TÜRSAB iş birliğiyle gerçekleştirilen girişimler ve yurt dışı fuarlarda yapılan temasların ardından, Avusturyalı turistler geçen yılın ardından bu yıl da rotasını Marmaris'e çevirdi. 'Golden age' olarak adlandırılan ve bahar aylarında doğa, tarih ve kültür odaklı seyahatleri tercih eden 50 yaş ve üzeri turistlerden oluşan ilk kafile Marmaris'e ulaştı.

13 Nisan - 13 Mayıs tarihleri arasında birer haftalık periyotlarla gerçekleşecek program kapsamında toplam 3 bin 500 Avusturyalı turist Marmaris'te ağırlanacak. İlk kafilenin ilçeye ulaşmasıyla birlikte bir aylık program da başlamış oldu.

Konaklama süreleri boyunca Marmaris'in tarihi ve doğal güzelliklerini ziyaret eden Avusturyalı misafirler, Marmaris'in yanı sıra Datça, Dalyan ve Pamukkale gibi önemli turizm destinasyonlarını da geziyor. Ayrıca 'Marmaris akşamları' etkinlikleriyle bölgenin folklorik ve kültürel değerlerini yakından tanıma fırsatı buluyor. İlçe merkezinde yapılan alışverişlerle de yerel esnafa katkı sağlanıyor.

Avusturyalı turistleri bu yıl da ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, yürütülen çalışmaların karşılığını aldıklarını belirterek, 'İki yıldır çok önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Tüm bu çalışmaların olumlu sonuçlarını görmek bizim için son derece değerli. Şimdi de bu modeli daha da geliştirmeye ve Avusturya dışında Almanya ve İsviçre'ye de uygulamaya çalışan girişimlerde bulunuyoruz' diye konuştu.