Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Selendi ilçesi Yenicami Mahallesi'nde uzun yıllardır devam eden altyapı sorunlarını çözmek amacıyla 6 milyon liralık yatırım başlattı. Proje kapsamında Atatürk Caddesi'nde toplam 1040 metrelik modern kanalizasyon ve yağmursuyu hattı inşa edilecek.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında, kullanım ömrünü tamamlamış eski hatlar tamamen yenileniyor. MASKİ ekipleri, bölgedeki altyapıyı modern standartlara kavuşturmak için yoğun mesai harcıyor.

Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, il genelinde altyapı yatırımlarının aralıksız sürdüğünü belirterek, 'Manisa genelinde yıllardır süregelen altyapı sorunlarına bir bir son veriyoruz. Selendi ilçemiz Yenicami Mahallesi Atatürk Caddesi'nde kronikleşen sorunları kökten çözmek için kapsamlı bir çalışma başlattık. 6 milyon TL yatırımla hayata geçirdiğimiz proje ile bölgenin altyapısını tamamen modern hale getiriyoruz. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak önceliğimiz. Daha yaşanabilir ve modern bir Manisa için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz' dedi.

MASKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı'ndan Fatmanur Gül ise teknik detaylara ilişkin yaptığı açıklamada, 'Atatürk Caddesi üzerinde 520 metre kanalizasyon ve 520 metre yağmursuyu hattı imalatı gerçekleştiriyoruz. Amaç, yüzey sularının hızlı tahliyesini sağlayarak şiddetli yağışlarda oluşabilecek taşkın riskini ortadan kaldırmak' ifadelerini kullandı.

Yenicami Mahalle Muhtarı Erkan Ercan, iki mahallenin kesişim noktasında uzun süredir yaşanan sorunun çözüme kavuşmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, 'Talebimizi ilettiğimiz anda hızlıca harekete geçildi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz' dedi.

Bölge esnafından Hatice Aktürk ise yağışlı havalarda yaşanan çamur ve toz sorununun ortadan kalkacağını belirterek yatırımı memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Selendi'nin 50 yıllık esnafı Nail Aktürk de geçmişte yetersiz altyapı nedeniyle iş yerlerini su bastığını hatırlatarak, 'Şimdi hem hatlar yenileniyor hem de çalışmalar düzenli yürütülüyor. Modern altyapıya kavuşuyoruz' diye konuştu.