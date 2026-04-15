Devlet Malzeme Ofisi Erzurum Bölge Müdürü Hilal Koç ve Bölge Koordinatörü Yener Çelik, Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı (KATSO)'yu ziyaret ederek, bir takım temaslarda bulundular. Gerçekleşen ziyarette, kamu alım süreçlerinde yerel firmaların daha etkin rol alabilmesi ve bölge ekonomisinin güçlendirilmesine yönelik önemli başlıklar ele alındı.

Oldukça verimli geçen görüşmede; KATSO'ya kayıtlı üyelerin Devlet Malzeme Ofisi (DMO) kataloğunda yer alabilmesi, DMO'nun alım süreçlerine dahil olabilmesi ve kamu ihalelerinden daha etkin şekilde faydalanabilmesi konuları kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. Görüşmede ayrıca, firmaların üretim ve satış süreçlerini DMO kriterlerine uygun hale getirmesinin önemi vurgulandı.

Toplantının dikkat çeken başlıklarından biri de önümüzdeki dönemde yapılması planlanan bilgilendirme toplantısı oldu. Bu kapsamda, DMO temsilcileri ile DMO alım süreçlerine uygun üretim ve satış gerçekleştiren firmaların bir araya getirileceği bir organizasyon düzenlenmesi konusunda mutabakata varıldı. Söz konusu toplantının, firmaların kamu alım sistemine entegrasyonunu hızlandırması ve yeni iş fırsatları oluşturması bekleniyor.

Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan KATSO Başkanı Kadir Bozan, üyelerin yeni pazarlara açılmasının, kamu alım sisteminde daha güçlü bir yer edinmesinin ve il ekonomisinin gelişiminin bu tür iş birlikleriyle mümkün olduğunu ifade etti. Ayrıca kurumlar arası diyalog ve iş birliğinin artırılmasının önemine dikkat çekilerek, bu tür temasların sürdürüleceği belirtildi.

KATSO Başkanı Kadir Bozan, Erzurum Bölge Müdürü Hilal Koç ve Bölge Koordinatörü Yener Çelik'e teşekkür ederek, iş birliğinin önümüzdeki süreçte daha da güçlenerek devam edeceğini vurguladı.