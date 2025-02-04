Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar ile Ünye ilçesinde toplamda 237 kilometre yol sıcak asfalt ile buluşturuldu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin il genelindeki sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor. Geride kalan yaklaşık 6 yılda Ünye’de 237 kilometre yolu asfaltla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, yolların konforunu artırmak adına çalışmalarına devam ediyor. Ünye’nin Gürecülü Mahallesi’nde 10 mahalleye hitap eden yaklaşık 1 kilometrelik güzergahta çalışmalarını tamamlayan ekipler, vatandaşların ulaşım sorununu ortadan kaldırdı.

Ünye Gürecülü Mahallesi Muhtarı Ceyhan Gür ve vatandaşlar yapılan hizmetten memnun olduklarını belirterek, "Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerini mahallemizde görüyoruz. Belediyemiz talebimize kayıtsız kalmadı. Mahallelerimizle konforlu bir yola kavuştuk. Yıllardır hasretini çektiğimiz hizmete kavuştuk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun" diye konuştular.