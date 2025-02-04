Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen "Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması"nda dereceye giren fotoğraflar, Kastamonu’da vatandaşların beğenisine sunuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen ve bu yıl 14’üncüsü gerçekleştirilen "Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması"nda ödül alan ve sergilenmeye layık görülen eserler, Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Kastamonu’da bir alışveriş merkezinde sanatseverlerle buluştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarıma ilgiyi artırmak, toprağın ve tarımın önemi konusunda sosyal ve bireysel duyarlılığı geliştirmek amacıyla ülke çapında ve farklı kategorilerde fotoğraf yarışması düzenleniyor.

Yarışmada dereceye giren fotoğrafların yer aldığı "Tarım, Orman ve İnsan" sergisi, Kastamonu Vali Yardımcısı Ahmet Atılgan ve Çetin Kılınç, Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Kılıç, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü Ahmet Kuyulu, Ticaret İl Müdürü Kübra Yumrudaş, Kastamonu Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Veteriner Hekim Bayram Pehlivan ile kurum müdürleri ve davetlilerin katılımıyla açıldı.

Vali Yardımcıları Atılgan ve Kılınıç, sergiyi gezerek fotoğraflara ilişkin bilgi aldı.

Serginin açılışında konuşan Vali Yardımcısı Ahmet Atılgan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 14 yıldır "Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması"nın düzenlendiğini belirterek, "Bakanlığımız, tarım, orman ve çevre konusunun önemine binaen bu fotoğraf yarışmaları her yıl yapılıyor. Dereceye giren fotoğraflar da her yıl farklı illerde sergi olarak açılıyor. Buradaki amaç tarımın, ormanın ve çevrenin önemine vurgu yapmak, tarımsal üretimle, çiftçiyle, hayatın değişik alanlarına ilişkin yer alan fotoğraflar bu sergide sergileniyor. Amaç tarihe ışık tutmak ve gelecek nesillere bu arşivi bırakmak" dedi.

60 fotoğrafın yer aldığı sergi, üç gün boyunca ziyaretçilere açık olacak.