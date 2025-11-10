Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Tarsus Festivali, gastronomi tutkunlarını ünlü şeflerle buluşturdu.

Festivalin son gününde ünlü İtalyan Şef Danilo Zanna’nın, ’Türkiye’ye geliş, ünlü olma serüveni ve yemekle olan hayatı’ konulu söyleşisi ile MasterChef yarışmacıları Ezgi Yıldırım ve Muratcan Sural’ın, ’Tahinli mini lavaş, tandır, sarı ulak zeytin balatası, Tarsus beyazı sos’ adlı gastronomi gösterisi büyük ilgi gördü.

Danilo Zanna’dan samimi söyleşi

Tarsus Müzesi’nde gerçekleştirilen söyleşide, İtalyan Şef Danilo Zanna, Türkiye’ye geliş sürecini, kariyer yolculuğunu, televizyon programı deneyimlerini ve Türk mutfağına olan sevgisini anlattı. Samimi üslubu ve enerjik kişiliğiyle izleyicilerden yoğun ilgi gören Zanna, Türkçe öğrenirken yaşadığı komik anıları da paylaştı.

Türk ve İtalyan mutfaklarının benzer yönlerine değinen Zanna, "Yemek yapmak benim için bir tutku. Tarsus inci gibi bir yer, ancak gastronomi açısından hala keşfedilmemiş. Burada hem yemek hem de kültür açısından çok zengin bir potansiyel var. Bu güzel organizasyon için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

MasterCheflerden lezzet şöleni

Festival kapsamında St. Paul Meydanı’nda düzenlenen gastronomi gösterisinde, MasterChef Ezgi Yıldırım ve Muratcan Sural, Tarsus’a özgü lezzetleri modern dokunuşlarla harmanladı. Şefler, izleyicilerin sorularını yanıtlayarak yemek yapım tekniklerini paylaştı.

MasterChef Ezgi Yıldırım, festivalle ilgili olarak, "Bu kadar profesyonel bir organizasyonu Tarsus’a kazandırdığı için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e teşekkür ediyorum. Kadın kooperatiflerine verilen destekleri duyunca duygulandım. Burada olmak benim için büyük mutluluk" ifadelerini kullandı.

MasterChef Muratcan Sural ise, "Bu festivalin ilerleyen yıllarda da devam etmesini diliyorum. İnsanların televizyon dışında bizi burada görüp yaptığımız yemekleri tatması tarif edilemez bir duygu" ifadelerini kullandı.

Katılımcılardan tam not

Festival ziyaretçilerinden Şengül Tire, "MasterCheflerin yaptığı yemek enfesti. Tadına baktım, çok beğendim. Başkanımız bu festivali her yıl düzenlesin" derken, Belda Çalıcı ise "Bu sene ilginin daha fazla olduğunu gördük, çok memnun kaldık" diye konuştu.