Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hayati Akbaş, "Türkiye bugün dünyada sağlık turizmi konusunda en ileri gelen ülkelerinden birisi olmuştur. Gerek coğrafi konumu itibarıyla gerekse tarihi ve kültürel zenginlikler itibarıyla bir cazibe merkezidir" dedi.

FBM Tıp Merkezi Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hayati Akbaş, dünyanın her yerinden insanların estetik için Türkiye’ye, Samsun’a geldiğini ifade etti. Akbaş, "Günümüzde sağlık turizmi tüm dünyada daha çok bilinen, üzerine durulan konulardan birisi haline gelmiştir. Sağlık turizmi denildiğinde bir insanın kendi memleketinden çıkarak tedavi olmak amacıyla başka bir yere gitmesidir. Türkiye bugün dünyada sağlık turizmi konusunda en ileri gelen ülkelerinden birisi olmuştur. Gerek coğrafi konumu itibariyle gerekse tarihi ve kültürel zenginlikler itibariyle bir cazibe merkezidir. En önemlisi ise Türkiye sağlık konusunda doktorlarıyla, hemşireleriyle, sağlık personelleriyle, teçhizatıyla, deneyimiyle gerçekten dünyada çok bilinen, tanına ülkelerden birisi haline gelmiştir. İnsanlar gerek Orta Doğu’dan gerek Avrupa ülkelerinde özellikle Almanya, İngiltere, Suudi Arabistan, Kuveyt, Azerbaycan, Özbekistan ve diğer Asya ülkelerinden çok sayıda insan plastik cerrahi konusunda Türkiye’ye gelmektedir. Yıldan yıla artış göstermektedir. Samsun son 10-15 yılda yükselen bir trendde sahiptir. Samsun estetik cerrahi konusunda çok tanınan merkezlerden birisi haline gelmiştir. Dünyanın birçok ülkesinden insan estetik ameliyat olmak için Samsun’un tercih etmektedir. Bununla gurur duyuyoruz” diye konuştu.