Erzincan Öğrenci Yurdu’ndan 12 öğrenci, "Oyun Arkadaşım" projesi çerçevesinde Erzincan’daki Aydınlık Evler Kuran Kursu’da ki minik öğrencilerle bir araya geldi.

Çocuklarla oyunlar oynayan ve ikramda bulunan öğrenciler miniklere eğlenceli anlar yaşattı. Ziyaret sırasında kuran kursundaki çocuklarla vakit geçiren yurt öğrencileri daha sonra yanlarında getirdikleri ikramlıkları çocuklara servis etti.

Projeye katılan ve çocuklarla eğlenceli dakikalar geçiren gençler, etkinlik ile birlikte çocuklarla anlamlı bir bağ kurduklarını ifade ettiler. Bu tür projelerin hem eğitici hem de sosyal açıdan önemli olduğunu belirten öğrenciler, çocuklarla bir arada olmanın keyifli ve öğretici olduğunu söylediler.