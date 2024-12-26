İstanbul’da düzenlenen squash şampiyonasında önemli dereceler elde eden Muratpaşa Belediyesi squash takımı, başarısıyla dikkat çekti. 2028 Los Angeles Olimpiyatları’na ilk kez dahil edilen squash branşı için umut vadeden sporcular yetiştiren takım, milli kadro için önemli bir adım attı.

16’ncı yüzyılda Fransa’da ortaya çıkan ve bireysel dayanıklılık ile refleks gelişimini destekleyen squash, Muratpaşa Belediyesi’nin 2016 yılında açtığı squash salonlarıyla Antalya’da hızlı bir gelişim gösterdi. Süleyman Erol Olimpik Yüzme Havuzu’nun alt katında kurulan squash salonlarında her üç ayda bir 100’den fazla kişiye ücretsiz eğitim veriliyor. Bugün 50 lisanslı sporcusuyla Muratpaşa Belediyesi, Türkiye’de squash sporunun öncülerinden biri haline geldi.

İstanbul’da yapılan turnuvada Muratpaşa Belediyesi’nin sporcularından İpeksu Dolma, kadınlar kategorisinde 4’üncülük, Levent Canbeyli ise erkekler kategorisinde 5’incilik elde etti. Her iki sporcu da bu sonuçlarla A Milli Takım seçme kadrosuna girmeye hak kazandı.

Squash’ın olimpiyat sporları arasına dahil edilmesiyle, Muratpaşa Belediyesi sporcularının hedefleri daha da büyüdü. A Milli Takım seçmelerine katılacak olan İpeksu Dolma ve Levent Canbeyli, olimpiyatlara giden yolda önemli bir aşamayı geride bırakırken, genç milli adaylar da gelecekte bu başarıyı sürdüreceklerinin sinyalini verdi.

Turnuvadan gelen başarılar

İstanbul’daki turnuvada Muratpaşa Belediyesi sporcularının elde ettiği diğer dereceler de dikkat çekti. Genç milli adaylardan Gözde Ata, kadınlar kategorisinde 6’ncı olurken, Ferruh Dinçer erkekler kategorisinde 10’uncu sırada yer aldı. Böylece Muratpaşa Belediyesi, turnuvada hem tecrübeli hem de genç sporcularıyla güçlü bir performans sergiledi.