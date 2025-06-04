Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Senatosu ve Yönetim Kurulu toplantısı, Tercan Mama Hatun Külliyesi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya, Rektör Prof. Dr. Akın Levent başta olmak üzere üniversitenin üst yönetimi ve senato üyeleri katıldı.

Gündemde, üniversitenin güncel gelişmeleri ile bir sonraki eğitim-öğretim yılına ilişkin değerlendirme ve planlamalar yer aldı. Bu kapsamda Kalite Koordinatörlüğü tarafından üniversitenin kalite süreçlerine ilişkin bir sunum yapıldı. Sunumda, mevcut durum, hedefler ve kalite güvencesine yönelik yapılması planlanan çalışmalar senato üyeleriyle paylaşıldı.

Toplantının ardından, Rektör Prof. Dr. Akın Levent, senato üyeleri ve Tercan Meslek Yüksekokulu personelinin katılımıyla Mama Hatun Külliyesi’nde bir yemek programı düzenlendi.