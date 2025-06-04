Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, canlı hayvan pazarında vatandaşların hayvan alım-satım sürecinde mağduriyet yaşamaması adına bilgilendirmelerde bulundu. Vatandaşlar sahte para, dolandırıcılık, hırsızlık ve sahte kurban siteleri konularında detaylı bir şekilde bilgilendirildi.

Vatandaşların dolandırıcıların tuzağına düşmesini engellemek, olası bir dolandırıcılık suçuna maruz kalmalarının önüne geçmek ve sahte parayı tanımalarını sağlamak amacıyla Bayburt polisi kurban pazarında vatandaşları uyarmaya devam ediyor. Toplum Destekli Polislik(TDP) Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Şube Müdürlüğü personelleri, Şingah Mahallesi’nde bulunan canlı hayvan pazarındaki alıcı ve satıcılara yönelik sahte para, dolandırıcılık, hırsızlık ve sahte kurban siteleriyle ilgili bilgilendirme faaliyetinde bulundu. Hayvan alıp satarken dikkat edilmesi gereken hususlardan bahseden ekipler, paranın sahte olup olmadığının anlaşılması için uygulanması gereken basit yöntemleri satıcılara anlatarak, sahte paranın özelliklerinin yer aldığı broşürleri dağıttı. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı besicileri ve alıcıları sıklıkla uyaran ekipler, şüphelendikleri durumları 112’ye bildirerek, ihbarda bulunabileceklerini hatırlattılar.

"Üreticinin kazancının milli servetin bir payı olduğu bilinciyle vatandaşların her zaman yayındayız"

TDP, KOM ve asayiş ekipleri olarak görevlerinin başında olduklarını bildiren Toplum Destekli Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Gökhan Şahin, sözlü anlatımlarla, broşürlerle sahte para dolandırıcılığına karşı üreticileri bilgilendirmeye devam ettiklerini söyledi. Bayburt polisi olarak halkın yanında olmaya devam ettiklerini belirten Şahin, "Üretici, bir yıl boyunca emek verip yetiştirdiği hayvanını satarken olumsuzluklarla karşılaşmasın diye buradayız. Üreticinin kazancının milli servetin bir payı olduğu bilinciyle vatandaşlarımızın her zaman yayındayız, çalışmalarımızla bunu da gösteriyoruz. Aynı zamanda internet siteleri üzerinden yapılan alışverişlerde, sahte kurban siteleri konusunda duyarlı olmalarını kendilerine öğütlüyoruz, hatırlatıyoruz. Bilgilendirme metinleriyle evlerine ve çevrelerine bunların ulaşmasını sağlıyoruz" diyerek konuştu.

"Memur beylere, polis arkadaşlara teşekkür ederiz"

Polislerin kendilerine yardımcı olduklarını, ekiplerin sıklıkla uyarılarda bulunduğunu söyleyen besici Emrullah Çalışkan, Bayburt İl Emniyet Müdürlüğüne çalışmalarından ötürü teşekkür etti. "Memur arkadaşlar görevlerini çok güzel yaptılar" diyerek konuşan hayvan sahibi Ercan Okumuş, polisin herkesi dolandırıcılık konusunda tek tek uyardığını, dikkat edilmesi gereken hususları vatandaşlara sabırla anlattığını ifade etti. Ekipler sayesinde bilinçlendiğini söyleyen Okumuş, verilen hizmetten memnun kaldığını vurgulayarak, ekiplere teşekkürlerini iletti.