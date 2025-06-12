SUBÜ Kaynarca S.S. MYO tarafından üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere yönelik olarak MYO’nun eğitim imkanlarına ilişkin bilgi vermek amacıyla lise tanıtım ziyaretleri gerçekleştirildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Kaynarca Seyfettin Selim Meslek Yüksekokulu’nun akademisyen ve öğrencileri, üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere SUBÜ’nün sunduğu eğitim imkanları, uygulamalı eğitim modeli ve özel sektör iş birlikleri hakkında bilgi verdi. Kaynarca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Şehit Ömer Akkuş Anadolu Lisesi’ne yapılan tanıtım ziyaretlerinde; Kaynarca S.S. MYO öğretim elemanları Dr. Öğretim Üyesi Ali Gündüz, Öğretim Görevlisi İlkin Behlül Çap ve Öğretim Görevlisi Entes Kozallık, liseli öğrencilere MYO bünyesindeki program ve ders içeriklerini anlattı. Tanıtım ziyaretlerinde ayrıca Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Programı öğrencilerinden Nur Melek Uludoğan, Zeki Keleşoğlu ve Utku Kutsal Bayram da üniversite deneyimlerini lise öğrencileriyle paylaşarak, okul hakkındaki görüşlerini aktardı. Tanıtım sunumları sonunda öğretim elemanları, üniversite adaylarından gelen soruları yanıtladı. Üniversite heyeti ziyaret sonrasında okul yöneticileriyle bir araya gelerek 2025-2026 Eğitim-Öğretim yılında gerçekleştirilebilecek ortak etkinlikler üzerine fikir alışverişinde bulundu.