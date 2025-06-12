SASKİ, Kaynarca’nın 6 mahallesini içine alan 11 kilometrelik içme suyu projesini tamamladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Kaynarca’nın içme suyu altyapısını güçlendiren iki etaplı projeyi kısa sürede tamamladı. 11 kilometrelik yeni içme suyu hattı sayesinde Kertil, Karaçalı, Arifağa, Başoğlu, Topçu ve Uğurlu mahalleleri kesintisiz içme suyu ile buluştu. Depo bağlantıları tamamlanan hat bölgenin geleceğine de hizmet edecek şekilde devreye alındı. İki etaptan oluşan projenin ilk aşamasında, Kertil ve Karaçalı mahalleleri arasında 5 bin metrelik içme suyu hattı inşa edilerek güçlü bir iletim ağı oluşturuldu. İkinci etap kapsamında ise Kaynarca merkez içme suyu deposundan Kertil Mahallesi deposuna kadar uzanan 6 bin metrelik yeni hat inşa edilerek devreye alındı. Her iki etabın kısa sürede tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki basınç ve su kaybı sorunları yerini kesintisiz içme suyuna bıraktı.