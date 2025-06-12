İzmit’te düzenlenen "Bir Zamanlar Anadolu’da Türkülerimiz" adlı yıl sonu konserinde, Maşukiye Leyla Sarıgöl Ortaokulu öğrencileri unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. 40 kişilik öğrenci kadrosuyla sahne alan 10-14 yaş arası öğrenciler, büyük beğeni topladı.

Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen yıl sonu gösterisi, sanat dolu anlara sahne oldu. Müzik öğretmeni Zeynep Alemdar Moğol’un hazırladığı "Bir Zamanlar Anadolu’da Türkülerimiz" adlı konser, okulun 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinden oluşan 40 kişilik kadroyla sunuldu. 10-14 yaş grubundaki öğrencilerin sahne aldığı gösteri, izleyenlere adeta geçmişin izlerini taşıyan bir türkü şöleni yaşattı. Ücretsiz olarak düzenlenen konser, öğrenci ve veliler kadar ilçe protokolü tarafından da yoğun ilgi gördü.

Etkinliğe Kartepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Orhan Akyüz, Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz’un yanı sıra çeşitli okullardan okul müdürleri de katıldı. Protokol üyeleri, öğrencilerin performanslarını ilgiyle izleyerek alkışlarla destek verdi.