Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino Domnguez ve beraberindeki heyet, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti.

Konya’nın UNESCO tarafından Dünya Mirası listesinde bulunan Çatalhöyük’te başlayan yaşamla her dönemde çok önemli bir şehir olduğunu vurgulayan Başkan Altay, "1096’dan 1308’e kadar 200 yıl başkentlik yapmış bir şehirde bulunuyoruz. Bugün de Konya; Türkiye’nin coğrafi olarak en büyük şehri, nüfus olarak altıncı büyük şehri. 5 üniversitesinde 130 bine yakın öğrencisi var. Çok önemli tarımsal üretim ve hayvansal üretim merkezi. Ayrıca son zamanlarda da sanayi üretiminde de çok iyi bir yere geldi. Türkiye ihracatında onuncu sıradayız" değerlendirmesinde bulundu. Konya’nın geçmişten itibaren belediyeciliğin en iyi yapıldığı şehirlerden birisi ve Türkiye’de örnek gösterilen bir şehircilik anlayışına hakim olduğunu belirten Başkan Altay, "Biz de bunu hem şehrimizde sürdürmeye çalışıyoruz hem de uluslararası arenada şehrimizi ve Türkiye’yi temsil ediyoruz. Merkezi İstanbul’da bulunan Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanlığını yürütüyorum. 30 ülkeden 1.200 üyemiz var. Ayrıca merkezi Barcelona’da bulunan UCLG’nin de dönem başkanlığını yürütüyorum. Dolayısıyla Türkiye’deki yeni yerel yönetimler anlayışını dünyaya anlatmaya, dünyadaki iyi örnekleri de ülkemize getirmeye çaba sarf ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Daha güzel işler yapacağımıza inanıyorum"

Başkan Altay, çevre ve iklim değişikliği konularında yoğun bir çalışma yürüttüklerini vurgulayarak, "Çevre konusunda bizi tetikleyen bir diğer konu da Konya’nın iklim değişikliğinden en çok etkilenecek şehirlerden biri olması. Onun için çevre konularında projeler yapmaya gayret ediyoruz. Bu konuda 2 önemli projeyi birlikte yürütüyoruz. İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi projesini Birleşmiş Milletler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile birlikte yürüten pilot şehirlerden birisiyiz. Ayrıca Yeşil Sukuk ile ilgili de son aşamaya geldik. Yaklaşık 100 milyon liralık ihracı yapmak için son aşamadayız. Bunu dünyada ilk kez yapan yerel yönetim olmayı hedefliyoruz. Bundan sonra da birlikte daha güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Bu ziyaretiniz yeni bir başlangıç olur" diye konuştu.

"Yeni ortaklıklara hazırız"

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino Domnguez de yeni ortaklıklara hazır olduklarını ifade ederek, "Sizin sadece Türkiye’de değil, uluslararası kapsamda da Konya’daki çalışmaları örnek olarak anlatma isteğiniz var. Yeni ortaklıklara hazırız. Burada sizinle iş birliği yapmak için çok fırsat var. Sizinle tanışmak ve şehrinizi görmek için burada bulunuyorum. Şehrin keşfi gibi oldu bu ziyaret, çok şey öğrendim. Haritada Konya’nın merkez konumda olduğunu gördüm. Çok stratejik bir bölgede bulunuyorsunuz" dedi.

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino Domnguez ve beraberindeki heyet, daha sonra Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Dijital Tanıtım Merkezi’ni de inceleyerek bilgi aldı.