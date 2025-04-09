Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinasyonunda Hayvan Yetiştiriciliği, Besi Sığırcılığı, Besi Sığırlarında Sağlıklı ve Kaliteli Kırmızı Et Üretimi Kursu başladı.

Niğde Halk Eğitim Merkezi, Niğde Kırmızı Et Üreticileri Birliği ve Ahiler Kalkınma Ajansı iş birliğiyle hayata geçirilen eğitimin açılış programı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Ahiler Kalkınma Ajansı Niğde Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Mithat Akgün, üniversite ile kurulan iş birliğinden ve bu birlikteliğin sağladığı verimli geri dönüşlerden memnuniyet duyduklarını ifade etti. Kaliteli kırmızı et üretimi için bu eğitimin büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Akgün, kursa olan ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu ise konuşmasında, tarım ve hayvancılığın gelişimi için çiftçilerin bilgiyle desteklenmesinin önemine dikkat çekti. Sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliklerine açık olduklarını belirten Şekeroğlu, üreticilerin soru, öneri ve görüşlerine her zaman değer verdiklerini söyledi.

Programda, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Önenc de karkas üretimi ve kalitesi üzerine kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Etlenme ve yağlanma gibi başlıklarda bilgi veren Önenc, karkas kalitesinin hayvanın ırkı, yaşı, beslenme şekli, sağlık durumu ve kesim yöntemlerine bağlı olduğunu belirtti. Özellikle but ve sırt bölgelerindeki kas gelişiminin karkas kalitesinde belirleyici olduğuna dikkat çeken Önenc, dış görünüş, kas konturları ve yağ dağılımının da karkas değerlendirmesinde önemli kriterler olduğunu vurguladı.

Eğitim kapsamında, katılımcıların hem teorik bilgilerle donatılması hem de kaliteli kırmızı et üretimi konusunda bilinçlenmesi hedefleniyor.