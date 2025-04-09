Antalya’nın Akseki ilçesinde rampa inerken balataları yanan tır alev aldı.

Olay, sabaha karşı 05.00 sıralarında Akseki-Manavgat kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Resul Ören idaresindeki plakası öğrenilemeyen tırda, rampa aşağı inerken fren balatalarının ısınması sonucu yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü aracı sağ şeride çekip 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbarın ardından Akseki Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi ile Taşlıca Jandarma Karakol ve Akseki Bölge Trafik ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekibinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, tırın lastikleri ve dorsesinde zarar meydana geldi. Güvenlik önlemi alan ekipler trafiğin güvenli şekilde ilerlemesini sağladı.