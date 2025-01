Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı Umurlu Mahallesi’ndeki vatandaşlar bozulan yol ve kaldırımlarının yapılmasını istediklerini belirtirken, mahalle sakinlerinden Yalçın Can; “Her yağmur sonrası aynı manzara, artık geçici değil kalıcı çözümler istiyoruz” dedi.

Umurlu Mahallesi Mehmet Akif Caddesi’nde tahrip olan yollara dikkat çeken mahalle sakinleri, yetkililerden yolların yapılmasını istedi. Zamanla yollarda çukurların ve çökmelerin meydana geldiğini ifade eden vatandaşlar, yama mantığıyla sorunların giderilmeye çalışıldığını ancak bir işe yaramadığını ve yine yollarda çökmeler yaşandığını söyledi.

Cadde yolunun yoğun kullanıldığını ve yolu kullanan sürücüler ile yayaların zorluk çektiğini söyleyen mahalle sakinlerinden Yalçın Can; “Burada çirkin bir manzara ile karşı karşıyayız. Defalarca bu yolların durumlarını fotoğraflayıp Efeler Belediyesi’ne ilettik ama kalıcı bir çözüm bulunamadı. Bu yol rezalet durumda. Aynı zamanda burada ilkokulumuz var. Çocuklarımız buradan geçiyor. Yaşlılarımız zor anlar yaşıyor. Yetkililerde bu yolun tamiratını veya yamasını değil komple yenilenmesini istiyoruz. Çünkü her taraftan patlıyor ve her taraftan çöküyor. Dalga dalga yol. Araçların da alt takımları hep zarar görüyor. Daha geçen hafta yağışlarla birlikte çukurlar oldu. Şimdi orası dolduruldu fakat yine en ufak yağmurda yine çökmeler oluyor. Bunun giderilmesini istiyoruz” dedi.