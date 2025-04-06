Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, kullandığı boş forkliftin devrilmesiyle altında kalan işçi Adem G. (19) yaralandı. Ambulansla hasteneye kaldırılan Adem G.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Süleyman Demirel Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat malzemesi satan bir iş yerinde çalışan Adem G.’nin kullandığı boş forklift, yolda ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Forkliftin altında kalan işçi, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Forkliftin altından çıkarılan Adem G. ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.