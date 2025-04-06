TFF 3. Lig 3. Grup maçında On Numara Sportif Efeler 09 SFK, kendi evinde Ayvalıkgücü Belediyespor’u ağırladı. Maçı konuk ekip 0-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

TFF 3. Lig 3. Grup karşılaşmasında On Numara Sportif Efeler 09 SFK, kendi evinde Balıkesir temsilcisi Ayvalıkgücü Belediyespor’u ağırladı. Maçı Efeler 09 Kulüp başkanı Mahmut Gözüaçık ve kulüp yöneticileri birlikte izledi. Maça Ayvalık’tan gelen 200 kişilik taraftar topluluğu takımlarını yalnız bırakmadı.

Didim Atatürk Stadı’nda oynanan maçta her iki ekipte ilk yarıda kontrollü futbol oynarken ilk yarı golsüz sona erdi. Maçın 64. dakikasında Ayvalıkgücü atağında Davut’un ortasında topa kafayla sert vuran Ali skoru 0-1 yaptı. Maçın uzatma dakikalarında Efeler 09 atağında ceza sahasına kesilen ortaya gelişine vuran Enes’in topunu defans oyuncusu Polat çizgi üzerinden çıkararak takımını ipten aldı. Maçta 7 dakika uzatma verilirken başka gol sesi çıkmayınca konuk ekip Ayvalık 3 puanı tek golle aldı.