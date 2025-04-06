Aydın’ın Söke ilçesinde bir evde elektrikli şofbenden kaynaklı çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay, Söke ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Pınar Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evde bulunan elektrikli şofbenden henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, evde maddi hasara yol açtı. İhbar üzerine olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.