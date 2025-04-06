TFF 3. Lig’in 27. haftasında Aliağaspor FK, sahasında karşılaştığı Osmaniyespor Futbol Kulübü’nü 3-0 mağlup etti.
Hakemler: Muhammed Selim Özbek, Ali Kılıç , Şükrü Cavçı
Aliağaspor FK: Ahmet Pekgöz, Oktay Kancı, Hakan Demir (Mert Altınöz dk. 87), Muhammed Raşit Şahingöz (Malik Karaahmet dk. 87), Mustafa Sayma (Eray Akar dk. 71), Oğuzhan Yıldırım, Ahmet Uzun, Hasan Çelik (Berk Ali Nizam dk. 44), Berke Bıyık (Yiğit dk. 71), Mehmet Fuat Gölbaşı, Necati Özdemir
Osmaniyespor FK: Yunus Emre Şentürk, Halil Karataş (Erhan Karayer dk. 46), Birkan Öksüz (Oğuzhan Uzun dk. 46), İbrahim Konuksever, Erdi Bakırcı, Sadi Karaduman (Seçkin Getbay dk. 62), Gürcan Gözüm, Muhammed Samed Karakoç (Yasin Kargı dk. 81), Mertcan Akkaya, Utku Şen, Mehmet Aslan (Taylan Özgün dk. 62)
Goller: Mehmet Fuat Gölbaş (dk. 39), Berk Ali Nizam (dk. 84), Malik Karaahmet (dk. 90+3) (Aliağaspor FK)
Sarı kartlar: Utku Şen (Osmaniyespor Futbol Kulübü), Berke Bıyık,Muhammet Şahingöz (Aliağaspor FK)