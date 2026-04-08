Down sendromlu milli judocu Mustafa Erbil, Türkiye'de elde ettiği şampiyonlukların ardından gözünü İsveç'te düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na dikti. Mersinli sporcu, hem kenti hem de Türkiye'yi temsil etmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Mersin'de yaşayan 22 yaşındaki down sendromlu judocu Mustafa Erbil, azmi ve kararlılığıyla dikkat çekiyor. Yaklaşık 5 yıldır judo sporu ile ilgilenen Erbil, 2024 yılında Ankara'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda kendi kategorisinde ikinci olarak önemli bir başarıya imza attı. Bu başarısını 2025 yılında Türkiye şampiyonluğu ile taçlandıran Erbil, 2026 yılında Yozgat'ta gerçekleştirilen milli takım seçmelerinde birincilik elde ederek yeniden zirveye çıktı ve milli takıma seçilmeyi başardı. Başarılı judocu, 5-9 Ağustos tarihlerinde İsveç'te düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda Türk bayrağını gururla dalgalandırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sinan Erbil: 'Milli takıma katılmayı hak kazandı'

Baba Sinan Erbil, oğlunun spora başlama sürecini anlatarak, 'Lisede beden eğitimi öğretmeni, Mustafa'nın spora olan yatkınlığını fark edip bizi judocu Sevgi Hoca ile tanıştırdı ve Mustafa da judo sporuna başladı. Yaklaşık 5 yıldır bu sporu yapıyor. Bir kez Türkiye ikinciliği, iki kez Türkiye şampiyonluğu elde etti. Bu sene de Yozgat'ta yapılan milli takım seçmelerinde Türkiye şampiyonu olarak milli takıma katılmaya hak kazandı. Mustafa'nın hedefi bu sene İsveç'te yapılacak olan Dünya Şampiyonası'na katılarak ülkemizi ve Mersin'i temsil etmek. İnşallah şampiyonaya katılıp oradan da madalyayla dönecektir' dedi.

Emine Erbil: 'Mustafa'nın azmine biz hayret ettik'

Oğlunun hayatlarına kattığı değeri belirten anne Emine Erbil ise, 'Biz Allah'tan bir evlat istedik ama Allah bize bir melek gönderdi. Mustafa ile hayata bakışımız çok değişti. Onun dünyasıyla bizim dünyamız çok başka. Biz hep kendi dünyamıza onları çekmek istiyoruz ama onların dünyaları o kadar güzel ki ve biz ailece onun dünyasından bakmaya başladık hayata. İlkokulu, ortaokulu ve liseyi güzel bir başarıyla bitirdi. Okul hayatının arkasından judo sporuna başladık. Sporla beraber hayatımız çok daha güzel oldu. Mustafa'nın azmine biz hayret ettik. Bu kadar çalışkan, pes etmeden sürekli antrenmanlara gitmesi bizi gerçekten şaşırttı ve biz de onu destekledik. Mustafa'nın hedefi dünya şampiyonu olmak. İnşallah bu kadar emeğinin karşılığında dünya şampiyonu olur ve o Türk bayrağımızı gururla dalgalandırır' diye konuştu.

Sevgi Fideli: 'Özel bir birey olmasına rağmen çok teknik bir sporcu'

Mustafa'nın antrenörü Sevgi Fideli de sporcusunun disiplinine dikkat çekti. Fideli, 'Mustafa Erbil, Yozgat'ta yapılan Türkiye Down Sendromlular Milli Takım seçmesinde 60 kilogramda birinci oldu. Ağustos ayında yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nda ilimizi ve ülkemizi temsil edecek. Özel bir birey olmasına rağmen çok teknik bir sporcu. Bugüne kadar hiçbir antrenmanını kaçırmayıp, tüm antrenmanlarına zamanında gelip, zamanında teknikleri öğrenip bizi her zaman, her şekilde, her turnuvada gururlandıran bir sporcumuzdur' şeklinde konuştu.

Romanay Ercan: 'İsveç'ten çok güzel bir dereceyle dönmesini bekliyoruz'

Spor kulübü yönetim kurulu başkanı Romanay Ercan ise kulüp olarak elde ettikleri başarıya vurgu yaptı. Ercan, 'Mustafa bu sene Türkiye şampiyonu oldu, altın madalyayla bizleri gururlandırdı. Ondan hariç bu sene onunla birlikte toplam üç sporcumuzu milli takıma armağan etmiş olduk. Çok güzel başarılar sağladılar. Geçmiş senelerde de Türkiye'de ve dünyada değişik başarıları var. Mustafa'mızın bu anlamda ilk senesi, Dünya Şampiyonası'na seçildiği ilk sene. Kendisinden büyük başarılar bekliyoruz. Milli takımın en teknik, en güzel, judoya has örneklerini gerçekleştiren bir sporcu. Bu anlamda İsveç'ten çok güzel bir dereceyle dönmesini bekliyoruz. Mustafa genelde diğer sporcularımıza göre biraz daha milli duyguları kabarık bir birey. O anlamda Türk bayrağını dalgalandırmayı, dünyaya duyurmayı çok isteyen bir sporcumuz. Allah gönlüne göre versin. Gerçekten judo branşında da çok büyük başarılara imza attı. Bundan sonrasında da eminim teknik anlamda da kendi isminden söz ettirecek' ifadelerini kullandı.