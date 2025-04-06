Aydın’ın Söke Ovası’nda son günlerde etkili olan yağışlar, kuraklık nedeniyle gelişim sorunu yaşayan buğdaya adeta can suyu oldu. Uzun süredir yağış bekleyen üreticiler, son yağmurlarla umutlandı.

Kuraklık tehdidinin pamuk ekimi öncesi endişeleri artırdığı bölgede, sulama konusunda nasıl bir yol izleneceği hala belirsizliğini korurken, buğday tarlalarında yüzler gülmeye başladı. Özellikle Mart ve Nisan aylarında beklenen yağışların gelmemesi, buğdayın gelişimini olumsuz etkilerken, Nisan ayı sonunda etkili olan sağanaklar, üreticilere derin bir nefes aldırdı. Söke Ovası’ndaki çiftçiler, buğday için kritik dönemde gelen yağışların verim üzerinde olumlu etkisi olacağını belirtirken, pamuk üretimi için ise sulama planlamalarının netleşmesini bekliyor.