Ümraniye Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen VetÜmraniye projesi kapsamında, 2024 yılı boyunca 308 sahipsiz hayvan sahiplendirilerek sıcak yuvalarına kavuştu.

Ümraniye Belediyesi, sahipsiz sokak hayvanlarını yalnızca sahiplendirmekle kalmıyor, aynı zamanda yeni sahiplerine detaylı bilgilendirme ve rehberlik hizmeti de sunuyor. Hayvan sahiplenmek isteyen vatandaşlar, belediyenin "Hayvan Sahiplenme" web sitesi üzerinden veya Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne başvurarak süreç hakkında detaylı bilgi alabiliyor. Sokaktaki hayvanları güvenli bir yuvaya kavuşturmak için çalışmalarına devam eden Ümraniye Belediyesi, sahipsiz hayvanların yaşam şartlarını daha da iyileştirmeyi hedefliyor.