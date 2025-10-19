Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 17. kez düzenlenen Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu, 21 kilometrelik Yarı Maraton ve 3 kilometrelik Halk Koşusu kategorilerinde gerçekleştirildi. Türkiye’nin yanı sıra 12 ülkeden ve 38 ilden toplam 432 sporcunun katıldığı maratonda Türk sporcular zirvede yer aldı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’i temsilen meclis üyesi Ali Uyan 21K koşusunun startını verirken, genel sekreter Olcay Tok ise ’Halk Koşusu’nu başlattı. Tarsus Cumhuriyet Meydanı’ndan start alan yarış, yine aynı noktada sona erdi. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte sporcular; Aziz Pavlus Kuyusu, Kleopatra Kapısı, Makam Camii, Hz. Danyal Türbesi, Justinyen Köprüsü, Tarsus Şelalesi gibi kentin tarihi ve doğal simgeleri arasında koştu.

Maratona Türkiye’nin yanı sıra İsviçre, Kırgızistan, Etiyopya, Rusya, Kenya, Danimarka, Tacikistan, Japonya, Bulgaristan, Almanya ve KKTC’den sporcular katıldı.

21 kilometre kadınlar genel klasmanda 1 saat 13 dakika 19 saniyelik derecesiyle Bahar Yıldırım birinci olurken, Derya Kunur ikinci ve Hindistanlı Hirut Jemberu Girma da üçüncü oldu. Erkekler genel klasmanda ise Hüseyin Can 1 saat 3 dakika 57 saniye ile birinci, Ali Kaya ikinci ve Ahmet Alkanoğlu da üçüncü sırayı aldı. Erkekler klasmanında ilk üç sırayı Türk sporcuların paylaşması büyük gurur yaşattı.

Toplam 1 milyon 405 bin TL ödül dağıtıldı

Maratonun ardından düzenlenen törende dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Kadınlar genel klasmanında ödülleri meclis üyesi Ali Uyan, erkeklerde ise Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok verdi. Genel klasman birincilerine 100’er bin, ikincilere 75’er bin ve üçüncülere ise 50’şer bin TL olmak üzere toplam 1 milyon 405 bin TL para ödülü dağıtıldı.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali Uyan, maratona katılan tüm sporculara teşekkür ederek, "Çok güzel bir organizasyon oldu, Tarsus’ta 12 ülkeden gelen sporcuları ağırlamaktan mutluluk duyduk" dedi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın ise, Mersin’in spor kenti olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirterek, "14 Aralık’ta Uluslararası Mersin Maratonu’nu gerçekleştireceğiz. Amacımız sporu her ilçeye yaymak" ifadelerini kullandı.

Kadınlar genel klasman birincisi Bahar Yıldırım, zorlu parkura rağmen birinciliği elde etmenin mutluluğunu yaşadığını söylerken, erkekler üçüncüsü Ahmet Alkanoğlu da organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi.