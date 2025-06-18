Eskişehir’den 17. Uluslararası MEB Robot Yarışması’na katılıp derece elde eden öğrenciler İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın’a ziyarette bulundu.

17. Uluslararası MEB Robot Yarışması, ’Köklerden Geleceğe: Eğitim, Teknoloji, Üretim’ temasıyla Kayseri’de düzenlendi. Yarışmaya, Eskişehir’den Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi katılım sağladı. Gerçekleştirilen yarışma sonucunda Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Ertuğrul Selvi, Mehmet Ersan Karaoğlu, Furkan Çakır, Muhammed Talha Geçek, Arda Şen ve İlker Can Budak dereceye girdi. Öğrenciler, ’Endüstriyel Robot Kol’ kategorisinde ’Toygun’ adlı robotlarıyla dünya 2’nciliği, ’Hunter’ adlı robotlarıyla dünya 3’üncülüğü, ’Tasarla-Çalıştır’ kategorisinde ise ’Esata2025’ robotlarıyla dünya 5’nciliği elde etti. Büyük başarı gösteren öğrenciler, yarışmanın ardından danışman öğretmenleri Ayhan Dükkancı ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın’ı ziyaret etti. İl Müdürü Aydın, öğrencileri ve danışman öğretmeni tebrik ederek başarılarının devamını diledi.